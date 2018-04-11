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    ELS обнародовал результаты exit-poll: 82.71% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева - СПИСОК

    Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Центр независимых исследований "ELS" обнародовал результаты exit-poll, проведенного на президентских выборах.

    Как сообщает Report, руководитель центра Ирада Ягубова заявила, что начавшийся сегодня в 08­:00 exit-poll продолжился до 19:00.

    По ее словам, активность избирателей на 19:00 составила 68.7%.

    82.71% участвующих в exit-poll избирателей заявили, что проголосовали за президента Ильхама Алиева. 

    Последующие места разделили:

    Гудрет Гасангулиев 4.23%

    Захид Орудж 3.7%

    Сардар Джалалоглу 3.56%

    Хафиз Гаджиев 2.01%

    Араз Ализаде 1.87%

    Фарадж Гулиев 1.33%

    Рази Нуруллаев 0.92%

    Отметим, что в день голосования организация провела exit-poll в 300 избирательных участках 118-ти избирательных округов за исключением Нахчыванской АР.

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