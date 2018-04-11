ELS обнародовал результаты exit-poll: 82.71% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева - СПИСОК

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Центр независимых исследований "ELS" обнародовал результаты exit-poll, проведенного на президентских выборах.
Как сообщает Report, руководитель центра Ирада Ягубова заявила, что начавшийся сегодня в 08:00 exit-poll продолжился до 19:00.
По ее словам, активность избирателей на 19:00 составила 68.7%.
82.71% участвующих в exit-poll избирателей заявили, что проголосовали за президента Ильхама Алиева.
Последующие места разделили:
Гудрет Гасангулиев 4.23%
Захид Орудж 3.7%
Сардар Джалалоглу 3.56%
Хафиз Гаджиев 2.01%
Араз Ализаде 1.87%
Фарадж Гулиев 1.33%
Рази Нуруллаев 0.92%
Отметим, что в день голосования организация провела exit-poll в 300 избирательных участках 118-ти избирательных округов за исключением Нахчыванской АР.
News DepartmentАвтор новости
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