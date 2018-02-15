Долгосрочная миссия наблюдателей СНГ за президентскими выборами прибудет в Азербайджан 20 марта

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Наблюдательную миссию Содружества независимых государств (СНГ) на внеочередные президентские выборы в Азербайджане предложено возглавить председателю исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву.

Как заявил Report руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, об этом говорилось на Совете постоянных полномочных представителей стран-членов СНГ.

"Мы внесли предложение на Совет постпредов, о том чтобы главой миссии рекомендовать председателя Исполнительного комитета Сергея Лебедева", - заявил Слобода.

Он подчеркнул, что в страны Содружества, в парламентское собрание союза Беларуси и России были направлены обращения с тем, чтобы они выдвинули своих представителей в состав миссии наблюдателей от СНГ.

Евгений Слобода сообщил, что СНГ сформирует долгосрочную и краткосрочную миссию по наблюдению за выборами в Азербайджане: "Мы прибудем в Баку 20 марта. У нас будет полноценная миссия работать - и долгосрочная, и краткосрочная".

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля.