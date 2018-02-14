ЦИК зарегистрировал полномочных представителей ПЕА

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос о регистрации полномочных представителей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что в представленном ПЕА списке в качестве полномочных представителей на президентских выборах указаны Али Ахмедов, Мубариз Гурбанлы, Сиявуш Новрузов.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что на сегодняшнем заседании ЦИК было утверждено выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на назначенные 11 апреля президентские выборы. Кандидатура И.Алиева была выдвинута ПЕА.