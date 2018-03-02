 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦИК зарегистрировал полномочного представителя выдвинувшего кандидатуру в президенты Турала Аббаслы

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрели вопрос о регистрации полномочного представителя независимо выдвинувшего кандидатуру в президенты Турала Аббаслы Шамиля Бейдуллаева.

    Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухатрова сказала, что в ЦИК обратились для регистрации Ш.Бейдуллаева в качестве полномочного представителя Турала Аббаслы.

    Регистрация представителя была принята путем голосования.

    Отметим, что выборы президента Азербайджана назначены на 11 апреля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi