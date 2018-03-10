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    ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты

    Число зарегистрированных кандидатов достигло 7

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрен вопрос регистрации кандидатур Фараджа Гулиева от Партии национального возрождения, Хафиза Гаджиева от Партии "Современный Мусават" и Рази Нуруллаева, выдвинутой инициативной группой ПНФ.

    Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова дала информацию о кандидатах, отметив, что они предоставили в ЦИК подписные листы и все необходимые для регистрации документы. Есть все основания для их регистрации.

    Вопрос регистрации кандидатур был вынесен на голосование и принят. Тем самым, число зарегистрированных кандидатов достигло 7.

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