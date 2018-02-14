ЦИК утвердил кандидатуры еще четырех человек на президентских выборах - СПИСОК

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) обсудили вопрос утверждения выдвижения кандидатуры на президентских выборах лиц, обратившихся в ЦИК.

Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила об обращении в Центризбирком для утверждения выдвижения кандидатуры на выборах Анара Азер оглу Умудова.

Вопрос был вынесен на голосование и утвержден.

Затем на заседании утвердили выдвижение кандидатур председателя Либерально-демократической партии Азербайджана (ALDP) Фуада Алиева, а также выдвинувших кандидатуры по собственной инициативе Захида Оруджа и Турала Аббаслы.

Напомним, что на сегодняшнем заседании ЦИК в первую очередь утвердили выдвижение кандидатуры на предстоящие 11 апреля президентские выборы президента Ильхама Алиева.