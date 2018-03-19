ЦИК проведет жеребьевку с целью раздела бесплатно выделенного эфирного времени для президентских выборов

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В связи с разделом бесплатно выделенного эфирного времени для президентских выборов в Азербайджанской Республике будет проведена жеребьевка.

Как сообщает Report, жеребьевка состоится сегодня в здании Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Общественное телерадиовещание выделило кандидатам 6 часов бесплатного времени в неделю, из которых три часа на телевидение, три часа – на радио.

Отметим, что ЦИК зарегистрировала 8 кандидатов на пост президента. Это выдвинутый от правящей Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от «Инициативной группы фронтовиков» Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Сардар Джалалоглу (Мамедов).