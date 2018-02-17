Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжается процесс выдвижения кандидатур в президенты".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, еще есть время и желающие могут выдвигать свои кандидатуры.

Председатель ЦИК сообщил, что 13 человек выдвинули свои кандидатуры:

"Из них кандидатуру 7 выдвинули политические партии, 1 – инициативная группа, 4 – выдвинули кандидатуры сами. ЦИК подтвердил кандидатуру в президенты 12 человек, подтверждение кандидатуры 1 человека будет обсуждено на очередном заседании ЦИК".