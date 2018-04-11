ЦИК обнародовала предварительные результаты президентских выборов: Ильхам Алиев побеждает с 86,09%

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы предварительные результаты голосования, проведенного в связи с выборами президента Азербайджана.

Как передает Report, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции, что победителем стал Ильхам Алиев, выдвинутый от Партии Ени Азербайджан, набрав 86.09% голосов.

В связи с президентскими выборами в Азербайджане насчитано 2 миллиона 667 тысяч 720 бюллетеней. Отчитались 3675 избирательных участков.

Предварительные итоги голосования:

Кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев – 86,09%,

Кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 3,4%,

Кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,4%,

Кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,18%,

Кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74%,

Кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,51%,

Cамовыдвиженец Захид Орудж - 3,07%,

Кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 2,97%.