ЦИК: Ильхам Алиев набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Азербайджане

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В связи с выборами президента в Азербайджане обнародованы результаты голосования.

Как передает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции, что голосование в связи с президентскими выборами состоялось на 5641 избирательном участке. Он сказал, что в Информационный центр Центральной избирательной комиссии поступили данные о результатах голосования с более чем 92 процентов избирательных участков – 5201. При изучении данных сведений 3 миллиона 712 тысяч 120 голосов были признаны действительными.

Голоса распределены между кандидатами следующим образом:

Алиев Ильхам Гейдар оглы – 3 миллиона 192 тысячи 522 голоса (86 %);

Ализаде Араз Мамед-Мубариз оглы – 51 тысяча 738 голосов (1,39 %);

Гаджиев Хафиз Аламдар оглы – 56 тысяч 153 голоса (1,51 %);

Гасангулиев Гудрет Музаффар оглы – 112 тысяч 915 голосов (3,04 %);

Гулиев Фарадж Ибрагим оглы – 43 тысячи 546 голосов (1,18 %);

Мамедов Сардар Джалал оглы – 112 тысяч 78 голосов (3,02 %);

Нуруллаев Рази Гуламали оглы – 27 тысяч 706 голосов (0,75 %);

Орудж Захид Магеррам оглы – 115 тысяч 462 голоса (3,11 %).

Таким образом, Ильхам Гейдар оглы Алиев, получив 86 % действительных голосов, с большим преимуществом лидирует в президентских выборах.