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    ЦИК Азербайджана зарегистрировал организации, которые будут проводить экзит-поллы на президентских выборах - СПИСОК

    ЦИК Азербайджана зарегистрировал четыре организации для проведения экзит-поллов

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как сообщает Repot, на заседании, проведенном под председательством Мазахира Панахова, были рассмотрены обращения четырех организаций по поводу проведения ими экзит-поллов на президентских выборах, назначенных на 11 апреля.

    Это Центр независимых исследований "Els", Мониторинговый центр "RƏY", Лига защиты трудовых прав граждан, Центр независимой консультации и помощи "За гражданское общество".

    Данные организации прошли официальную регистрацию.

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