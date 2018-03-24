ЦИК Азербайджана зарегистрировал организации, которые будут проводить экзит-поллы на президентских выборах - СПИСОК

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Repot, на заседании, проведенном под председательством Мазахира Панахова, были рассмотрены обращения четырех организаций по поводу проведения ими экзит-поллов на президентских выборах, назначенных на 11 апреля.

Это Центр независимых исследований "Els", Мониторинговый центр "RƏY", Лига защиты трудовых прав граждан, Центр независимой консультации и помощи "За гражданское общество".

Данные организации прошли официальную регистрацию.