ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели вопрос регистрации кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева, выдвинутой на президентские выборы Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам председателя ЦИК, полномочным представителям Ильхама Алиева выдали 45 000 подписных листов: "22 февраля они представили в Центризбирком подписи избирателей. Подписи были проверены Рабочей группой ЦИК".

Как отметил член ЦИК, руководитель Рабочей группы Этибар Гулиев, избирательные документы подготовлены на достаточно высоком уровне: "Это говорит об опыте. Каких-либо нарушений не было. В поддержку кандидата собраны подписи избирателей по 125-ти избирательным округам. В ЦИК было проверено 42 000 подписей, что дает основание для регистрации кандидата. Поэтому процесс проверки подписей приостановлен. Недействительных подписей избирателей нет".

Вопрос вынесли на голосование и кандидатура Ильхама Алиева на президентские выборы была зарегистрирована.

Напомним, что 8 февраля 2018 года состоялся VI съезд Партии "Ени Азербайджан". На съезде единогласно приняли решение о выдвижении кандидатуры президента Азербайджанской Республики, председателя Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхама Алиева на пост президента Азербайджанской Республики на предстоящих 11 апреля 2018 года президентских выборах.