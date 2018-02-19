ЦИК Азербайджана утвердил еще одного кандидата в президенты

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела кандидатуру Рамазана Алекпер оглу Бекирова к участию на президентских выборах в Азербайджане.

Как передает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова рассказала о кандидате.

Она отметила, что есть все основания для регистрации кандидатуры Р.Бекирова. Вопрос был выставлен на голосование и принят. Таким образом, число зарегистрированных кандидатов достигло 13.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.