ЦИК Азербайджана утвердил еще одного кандидата в президенты

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела кандидатуру Рамазана Алекпер оглу Бекирова к участию на президентских выборах в Азербайджане.
Как передает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова рассказала о кандидате.
Она отметила, что есть все основания для регистрации кандидатуры Р.Бекирова. Вопрос был выставлен на голосование и принят. Таким образом, число зарегистрированных кандидатов достигло 13.
Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.
İlkin PirəliАвтор новости
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