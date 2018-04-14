ЦИК Азербайджана подведет итоги президентских выборов завтра

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Завтра, 15 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подведет итоги состоявшихся 11 апреля президентских выборов.

Как сообщает Report, на завтрашнем заседании ЦИК будет предоставлена общая информация о результатах президентских выборов, будет принято решение о составлении итогового протокола по результатам.

После составления итогового протокола документ будет представлен в Конституционный суд.

Конституционный суд должен в течении 14 дней после выборов, то есть до 25 апреля, официально объявить об итогах выборов президента Азербайджанской Республики.

Напомним, что из 5 млн 314 тыс 165 избирателей по стране на президентских выборах 11 апреля приняли участие 3 млн 962 тыс 123 человека (74,30 % от общего числа избирателей). Согласно результатам выборов, кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев набрал 86,03% голосов (3 млн 397 тыс 664), кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 3,02% (119 тыс 390), самовыдвиженец Захид Орудж - 3,11% (123 тыс. 6), кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03% (119 тыс 674), кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38% (54 тыс 603), кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52% (59 тыс 977), кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17% (46 тыс 10), кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74% (29 тыс 282).