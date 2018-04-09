ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на президентских выборах

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "ЦИК Азербайджана ожидает традиционно высокую явку избирателей на внеочередных президентских выборах 11 апреля".

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил глава ЦИК республики Мазахир Панахов.

Он сообщил, что в обществе наблюдается высокий интерес к выборам, проведена "просветительская работа" среди электората. По его словам, 11 партий зарегистрировали своих наблюдателей за выборами.

"Исходя из вышеперечисленного, я думаю, активность избирателей будет высокой. Как правило, на президентских выборах бывает высокая активность избирателей", - добавил глава ЦИК.

Он также сообщил, что ЦИК зарегистрировала около 900 международных и более 60 тысяч местных наблюдателей. СМИ будут представлены 118 сотрудниками из 21 страны.