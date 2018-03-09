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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Члены долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ направятся в районы Азербайджана с 15 марта.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане Кориен Йонкер (Corien Jonker) (Нидерланды).

В целом долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ состоит из 30 наблюдателей - команда из 10 экспертов будет расположена в Баку, еще 20 долгосрочных наблюдателей с 15 марта будут направлены в регионы.

Наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля будут 280 краткосрочных наблюдателей.