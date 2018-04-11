Член миссии СНГ: Мы наблюдаем полное соблюдение Избирательного кодекса Азербайджана

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Мы наблюдаем полное соблюдение Избирательного кодекса Азербайджанской Республики".

Об этом Report сказал член наблюдательной миссии СНГ за проходящими в Азербайджане президентскими выборами Валех Аббасов (Башкортостан).

"Мы были на нескольких участках, наблюдаем полное соблюдение Избирательного кодекса Азербайджанской Республики", - заявил В. Аббасов, отметив, что далее продолжит наблюдение на ряде избирательных участков Баку.

Отметим, что он посетил избирательный участок №4 избирательного округа № 29 Сабаильского района, ознакомился с созданными там условиями и ходом голосования.