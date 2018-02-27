Чингиз Аскеров: Европейский суд признает, что законодательство Азербайджана в избирательной сфере служит демократии

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане поднялся уровень управления выборами. Сейчас ЦИК может проводить учения на основе полученных знаний".

Как сообщает Report, об этом на семинаре, посвященном рассмотрению обращений в связи с выборами, заявил постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

По его словам, по результатам проведенных в прошлые годы выборов можно сказать, что в стране управление выборами осталось на высоком профессиональном уровне.

Ч.Аскеров отметил, что в Азербайджане повысилась избирательная культура и обогатилась избирательная среда: "Этим сильно сократилось количество заявлений и жалоб во время выборов. Надуманные и необоснованные жалобы практически не поступают. Жалобы бывают в основном из-за технических ошибок. Я уверен, что президентские выборы в апреле пройдут на высоком уровне и согласно демократическим принципам. Выборы еще раз покажут, что голосование проходит в форме, отвечающей избирательному праву и современным требованиям".

Ч.Аскеров добавил, что Европейский суд признает, что законодательство Азербайджана в избирательной сфере служит демократии.