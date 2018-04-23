Биньямин Нетаньяху поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 23 апреля.REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент, мой дорогой друг.
От имени правительства Израиля прошу принять мои сердечные поздравления по случаю переизбрания в четвертый раз подряд на пост президента Азербайджанской Республики.
Мы намерены и дальше продолжать с Вами связи для дальнейшего укрепления отношений тесной дружбы и сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.
Пользуясь этой приятной возможностью, вновь довожу до Вашего высокого внимания предложение совершить визит в Израиль в удобное для Вас время. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за радушное отношение и гостеприимство, проявленные Вами ко мне во время незабываемого визита в Баку в декабре 2016 года.
Ваше превосходительство, надеюсь в скором времени вновь увидеть Вас".
News DepartmentАвтор новости
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