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    Биньямин Нетаньяху поздравил президента Ильхама Алиева

    © Reuters

    Баку. 23 апреля.REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент, мой дорогой друг.

    От имени правительства Израиля прошу принять мои сердечные поздравления по случаю переизбрания в четвертый раз подряд на пост президента Азербайджанской Республики.

    Мы намерены и дальше продолжать с Вами связи для дальнейшего укрепления отношений тесной дружбы и сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

    Пользуясь этой приятной возможностью, вновь довожу до Вашего высокого внимания предложение совершить визит в Израиль в удобное для Вас время. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за радушное отношение и гостеприимство, проявленные Вами ко мне во время незабываемого визита в Баку в декабре 2016 года.

    Ваше превосходительство, надеюсь в скором времени вновь увидеть Вас".

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