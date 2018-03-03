 Наверх
    Закрыть фоторежим

    БДИПЧ ОБСЕ направит краткосрочную и долгосрочную миссии наблюдателей на выборы в Азербайджан

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит наблюдателей на внеочередные  президентские выборы в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля.

    Как сообщает Report, подобная рекомендация содержится в опубликованном  докладе оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ по итогам визита в Азербайджан.

    Согласно докладу, рекомендуется направить в Азербайджан 280 человек для наблюдения за процессом выборов в день голосования (краткосрочные наблюдатели), а также 30 долгосрочных наблюдателей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi