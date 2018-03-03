БДИПЧ ОБСЕ направит краткосрочную и долгосрочную миссии наблюдателей на выборы в Азербайджан

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит наблюдателей на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля.

Как сообщает Report, подобная рекомендация содержится в опубликованном докладе оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ по итогам визита в Азербайджан.

Согласно докладу, рекомендуется направить в Азербайджан 280 человек для наблюдения за процессом выборов в день голосования (краткосрочные наблюдатели), а также 30 долгосрочных наблюдателей.