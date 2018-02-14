Азербайджанские ученые на президентских выборах поддержат кандидатуру Ильхама Алиева

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось собрание в связи с выборами президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на мероприятии было озвучено заявление коллектива НАНА о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах.

В заявлении отмечается, что ученые и молодое научное поколение, представляющие НАНА, верят в будущее страны, еще большее развитие национальной интеллигенции и науки только под руководством Ильхама Алиева. Сообщается, что на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года, ученые Азербайджанской Республики единогласно проголосуют за Ильхама Алиева, который является достойным продолжателем политического курса великого лидера Гейдара Алиева.