Азербайджанцы провели во Франции акцию солидарности - ВИДЕО

Париж. 11 апреля. REPORT.AZ/ Проживающие во Франции азербайджанцы провели 11 апреля в Париже акцию солидарности.

Как сообщает западно-европейское бюро Report, участники акции скандировали лозунги "Мы гордимся, что являемся азербайджанцами", "Тесно сплотимся вокруг наших государственных интересов", "Мы всегда и везде с тобой, Азербайджан", "Гордость нашей Родины - наша гордость" и пр.

Они заявили, что с волнением следят за всеми происходящими в Азербайджане процессами и выразили поддержку.

Было подчеркнуто, что каждый проживающий во Франции азербайджанец с большой радостью наблюдает за развитием в Азербайджане, и сегодня наша страна переживает самый мощный период государственности в истории Азербайджана.

Кроме того, здесь осудили любую грязную попытку и провокацию против Азербайджана извне.

Наши соотечественники также отметили важность более тесного сплочения азербайджанской диаспоры во Франции.