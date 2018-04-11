Аяз Муталибов проголосовал на президентских выборах

© Report

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов и его супруга Адиля Муталибова приняли участие в президентских выборах, проходящих в стране.

Как сообщает Report, экс-президент и его супруга проголосовали на избирательном участке №26 3-го Ясамальского избирательного округа №17.

Экс-президент отметил, что созданы все необходимые условия для свободного голосования граждан:

"Судя по тому, что я увидел за время пребывания на участке, могу сказать, что на выборах наблюдается активность. Избиратели свободно выражают свою волю".