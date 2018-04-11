Арье Гут: Техническая сторона организации выборов в Азербайджане лучше, чем в Израиле

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Президентские выборы в Азербайджане проводятся открыто и прозрачно".

Как передает Report, об этом заявил израильский эксперт в области международных отношений, член израильской наблюдательной миссии Арье Гут.

"Израильская делегация из девяти человек сегодня посещает Азербайджан для наблюдения за процессом выборов. Делегация включает в себя депутатов кнессета, экс-министров, а также бывшего руководителя Совета национальной безопасности Израиля. Как видите, ранг делегации очень высокий, представительный", - заявил А.Гут.

По его словам, делегация приехала посмотреть, что собой сегодня представляет Азербайджан.

"Сегодня в мире наблюдается негативная пропаганда в отношении Азербайджана, именно поэтому привезли мы в республику людей, которые хорошо понимают всю геополитическую ситуацию на Южном Кавказе и суть сотрудничества Израиля и Азербайджана", - добавил он.

Член делегации подчеркнул, что президентские выборы сегодня в Азербайджане проводятся открыто и прозрачно, нет давления на избирателей.

"Думаю, это еще один шаг на пути демократизации Азербайджана в ближайшем будущем", - сказал эксперт.

По его словам, в Израиле избирательный процесс схож с тем, что они наблюдают сегодня:

"В Азербайджане есть некоторое преимущество. Несмотря на то, что Израиль - страна высоких технологий, у нас на выборах не используется аппарат с ультрафиолетом", - указал он.