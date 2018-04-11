Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация": Ильхам Алиев набрал 85.57% голосов

Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация" и Лига защиты трудовых прав граждан обнародовали результате совместного опроса (exit-poll).

Как сообщает Report, во время опроса активность избирателей на 17:00 составила 14 000 человек.

85.57% участников exit-poll заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.

Последующая очередность кандидатов следующая:

Гудрет Гасангулиев 2.96%

Захид Орудж 2.92%­

Сардар Джалалоглу 2.48 ­%

Хафиз Гаджиев 1.76%­

Араз Ализаде 1.42%­

Фарадж Гулиев 1.52%.

Рази Нуруллаев ­1.37%

Отметим, что exit-poll был проведен в 40 избирательных округах.