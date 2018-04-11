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    Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация": Ильхам Алиев набрал 85.57% голосов

    Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация" и Лига защиты трудовых прав граждан обнародовали результате совместного опроса (exit-poll).

    Как сообщает Report, во время опроса активность избирателей на 17:00 составила 14 000 человек.

    85.57% участников exit-poll заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.

    Последующая очередность кандидатов следующая:

    Гудрет Гасангулиев 2.96%

    Захид Орудж 2.92%­

    Сардар Джалалоглу 2.48 ­%

    Хафиз Гаджиев 1.76%­

    Араз Ализаде 1.42%­

    Фарадж Гулиев 1.52%.

    Рази Нуруллаев ­1.37%

    Отметим, что exit-poll был проведен в 40 избирательных округах. 

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