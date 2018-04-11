Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация": Ильхам Алиев набрал 85.57% голосов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Американская компания "Артур Филькенштейн и ассоциация" и Лига защиты трудовых прав граждан обнародовали результате совместного опроса (exit-poll).
Как сообщает Report, во время опроса активность избирателей на 17:00 составила 14 000 человек.
85.57% участников exit-poll заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.
Последующая очередность кандидатов следующая:
Гудрет Гасангулиев 2.96%
Захид Орудж 2.92%
Сардар Джалалоглу 2.48 %
Хафиз Гаджиев 1.76%
Араз Ализаде 1.42%
Фарадж Гулиев 1.52%.
Рази Нуруллаев 1.37%
Отметим, что exit-poll был проведен в 40 избирательных округах.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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