Али Гасанов: Журналисты должны освещать выборы на профессиональном уровне

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Баку. 19 марта.REPORT.AZ/ "Выборы - важный процесс. Информацию о дебатах кандидатов и их встречах до населения доводят органы СМИ. Роль СМИ такая же, как и роль участвующих в выборах кандидатов".

Как сообщает Report, об этом на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам СМИ на выборах президента Азербайджанской Республики, заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Помощник президента отметил, что журналисты должны осуществить этот процесс на профессиональном уровне, в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса:

"Имидж выборов будет сформирован за счет деятельности журналистов. Здесь важна и ответственность. Журналисты также являются гражданами Азербайджана. Обязательно должны быть учтены требования Избирательного Кодекса, если этого не произойдет, будет нанесен ущерб имиджу выборов. Глава государства также является кандидатом в президенты. Необходимо правильно оценивать его текущую деятельность и предвыборную агитацию. Это должно учитываться".

Коснувшись вопроса платной агитации, А.Гасанов отметил, что журналисты исходят из коммерческих интересов, и это нормальное явление:

"Только им следует создать равные возможности для сторон".