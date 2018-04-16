Али Ахмедов: Отчет БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах вызывает сожаление

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы, опирающиеся на демократические ценности и нормы. Все были свидетелями того, что выборы прошли при высокой явке избирателей".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Партии Ени Азербайджан, исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Комментируя предварительный отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о состоявшихся в Азербайджане президентских выборах, А.Ахмедов заявил, что выбор избирателей в пользу кандидата от ПЕА Ильхама Алиева объясняется высокой оценкой народа его деятельности в предшествующие годы:

"С другой стороны, Партия Ени Азербайджан провела избирательную кампанию Ильхама Алиева на высоком уровне, состоялись сотни митингов и встреч, его предвыборная кампания была доведена до внимания избирателей. Будучи уполномоченным представителем Ильхама Алиева и исполнительным секретарем Партии Ени Азербайджан, подтверждаю, что состоявшиеся предвыборная кампания, и весь предвыборный процесс в целом прошел в рамках демократических норм, честно и абсолютно прозрачно. Наглядным тому подтверждением является спокойная атмосфера в стране после выборов, поздравления одержавшего победу на выборах всеми остальными кандидатами, а также высокая оценка результатов голосования со стороны большинства из 900 наблюдателей".

По словам А.Ахмедова, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ старается очернить президентские выборы в Азербайджане:

"Отчет БДИПЧ ОБСЕ, резко отличающийся от всех остальных, вызывает удивление и сожаление, что называется, кажется "белой вороной". Получается, это Бюро ОБСЕ никак не может избавиться от двойных стандартов, очерняя президентские выборы, высоко оцененные всеми, в том числе большинством международных наблюдателей".