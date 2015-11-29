Польша на саммите ЕС-Турция выступит за укрепление внешних границ Шенгена

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Польша на экстренном саммите глав государств и правительств 28 стран ЕС и Турции по проблемам миграции будет отстаивать необходимость укрепления внешних границ Шенгенской зоны. Об этом заявила на брифинге премьер-министр республики Беата Шидло перед отъездом на саммит, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Польши неизменна. Мы хотим участвовать в оказании гуманитарной помощи для иммигрантов, выступаем за укрепление внешних границ Шенгена и хотим искать другие хорошие подходы, которые помогут решить проблему миграции, представляющую такую важность для европейских стран", - сказала она.

По словам Шидло, перед началом саммита состоится традиционная встреча представителей стран-участниц Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), в ходе которой они обсудят позицию своего региона.