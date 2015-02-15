​Мухаммед Джавад Зариф прибыл с визитом в Азербайджан

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев его встретили высокопоставленные официальные лица Азербайджана.

В ходе визита М.Дж.Зариф проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также затронуты вопросы, касающихся нагорно-карабахского урегулирования.