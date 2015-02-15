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    ​Мухаммед Джавад Зариф прибыл с визитом в Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев его встретили высокопоставленные официальные лица Азербайджана.

    В ходе визита М.Дж.Зариф проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

    В ходе встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также затронуты вопросы, касающихся нагорно-карабахского урегулирования.

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