HAARETZ: "В будущем самым надежным партнером Израиля будет Азербайджан, а не Армения"

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Пока Армения проводит политику антисемитизма, самым близким партнером Израиля будет не Армения, а Азербайджан". Как сообщает Report, подобные высказывания появились на сайте www.haaretz.com.

Сайт также посчитал необоснованным мнение известного израильского историка, профессора Яира Ауро, который считает, что Израиль не должен продавать оружие Азербайджану. На сайте говорится, что ставить на одну чашу весов "Израильский геноцид" и вымышленный “армянский геноцид” является ошибкой.

В одной из статей, где Азербайджан сравнивают с Арменией, подчеркивается тесное сотрудничество официального Баку с Израилем, которое берет свое начало с 1991 года. В ней также отмечается, что 40% используемой в Израиле нефти обеспечивается за счет поставок из Азербайджана: "Политика национализма и расизма, проводимая Арменией, фактически превратила страну в моноэтническую. Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) в 70-80 годах проводила военные учения вместе с палестинскими вооруженными силами в Ливане, а также воевала вместе с ними против Израиля. В 1972 году они совершили теракт на Олимпиаде в Мюнхене".

В статье также упоминается, что большой вред Израилю принес считавшийся когда-то героем Драстамат Канаянин, который на самом деле являлся агентом центрального разведывательного управления.