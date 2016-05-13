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    ​В БВШН проведена презентация соревнований "Формула-1"

    Глава Бакинского Фан-клуба подробно информировал студентов о Гран-при Европы Формула-1”

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) при совместной организационной поддержке Фонда знаний при Президенте Азербайджанской Республики и Операционной компании «Бакинское городское кольцо» для студентов Высшей Школы проведена презентация соревнований Гран-при Европы "Формула-1”, которые 17-19 июня пройдут в Азербайджане.

    Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, приветствуя гостей, начальник отдела по работе со студентами БВШН Хабиба Садыглы оценила  принятие Азербайджаном ряда престижных соревнований и конкурсов в последние годы  в качестве шага на пути к признанию и укреплению положительного имиджа нашей страны на международной арене.

    В мероприятии приняли участие заведующий сектором Международных проектов Фонда знаний Рияд Мамедзаде, ведущий консультант по перспективному развитию и мониторингу проектов Фонда Алмаз Ахундова и глава Бакинского Фан-клуба соревнований “Формула-1”, создатель сайта f-1.az Рагим Алиев.

    Глава Бакинского Фан-клуба соревнований “Формула-1”, создатель сайта f-1.az Рагим Алиев подробно информировал студентов о Гран-при Европы "Формула-1”, который пройдет в Азербайджане. Он сообщил, что Бакинский этап, являющийся восьмым среди 21 соревнований Гран-при Европы “Формулы-1” будет отличаться своей уникальностью по многим аспектам. Р. Алиев отметил, что в ходе соревнований гоночные автомобили, двигаясь по трассе вдоль приморского бульвара, будут совершать круги вокруг исторической архитектуры – древней жемчужины столицы Баку –Ичеришехер, открывая прекрасную панораму для телезрителей. Подчеркнув, что   «Формула-1» транслируется  на 500-миллионную телеаудиторию по всему миру, Р.Алиев сказал, что во время гонок столица Азербайджана Баку станет центром всеобщего внимания.

    Затем были продемонстрированы видеоролики о Гран-при Европы "Формула-1”.

    В завершение Рагим Алиев ответил на вопросы, интересующие студентов.

    Отметим, что  соревнования Гран-при Европы "Формула-1” пройдут в Азербайджане 17-19 июня. 

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