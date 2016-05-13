​В БВШН проведена презентация соревнований "Формула-1"

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) при совместной организационной поддержке Фонда знаний при Президенте Азербайджанской Республики и Операционной компании «Бакинское городское кольцо» для студентов Высшей Школы проведена презентация соревнований Гран-при Европы "Формула-1”, которые 17-19 июня пройдут в Азербайджане.

Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, приветствуя гостей, начальник отдела по работе со студентами БВШН Хабиба Садыглы оценила принятие Азербайджаном ряда престижных соревнований и конкурсов в последние годы в качестве шага на пути к признанию и укреплению положительного имиджа нашей страны на международной арене.

В мероприятии приняли участие заведующий сектором Международных проектов Фонда знаний Рияд Мамедзаде, ведущий консультант по перспективному развитию и мониторингу проектов Фонда Алмаз Ахундова и глава Бакинского Фан-клуба соревнований “Формула-1”, создатель сайта f-1.az Рагим Алиев.

Глава Бакинского Фан-клуба соревнований “Формула-1”, создатель сайта f-1.az Рагим Алиев подробно информировал студентов о Гран-при Европы "Формула-1”, который пройдет в Азербайджане. Он сообщил, что Бакинский этап, являющийся восьмым среди 21 соревнований Гран-при Европы “Формулы-1” будет отличаться своей уникальностью по многим аспектам. Р. Алиев отметил, что в ходе соревнований гоночные автомобили, двигаясь по трассе вдоль приморского бульвара, будут совершать круги вокруг исторической архитектуры – древней жемчужины столицы Баку –Ичеришехер, открывая прекрасную панораму для телезрителей. Подчеркнув, что «Формула-1» транслируется на 500-миллионную телеаудиторию по всему миру, Р.Алиев сказал, что во время гонок столица Азербайджана Баку станет центром всеобщего внимания.

Затем были продемонстрированы видеоролики о Гран-при Европы "Формула-1”.

В завершение Рагим Алиев ответил на вопросы, интересующие студентов.

Отметим, что соревнования Гран-при Европы "Формула-1” пройдут в Азербайджане 17-19 июня.