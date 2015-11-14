В Азербайджане с завтрашнего дня вступает в силу запрет на использование шторок и жалюзи на машинах

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Завтра истекает срок разрешения на использование на транспортных средствах шторок и жалюзи, изготовленных промышленным способом.

Как сообщает Report, запрет распространяется на все транспортные средства и водители, не следующие этим правилам, будут оштрафованы в соответствующем порядке на 150 манатов.

Отметим, что с 1 мая до 15 ноября разрешено использование на транспортных средствах шторок и жалюзи, изготовленных промышленным способом.

В апреле 2013 года с учетом многочисленных обращений граждан по инициативе главы государства Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам внес изменение в государственный стандарт AZS 122-2004 "Стекло безопасности наземных транспортных средств. Общие технические условия".

Согласно изменениям, светопропускаемость задних боковых стекол наземных транспортных средств должна быть не менее 70%. В то же время, учитывая климатические условия Азербайджана, с 1 мая по 15 ноября разрешено использование на этих стеклах шторок, изготовленных промышленным способом.