Сона Велиева: Сегодня определенные силы извне пытаются ослабить азербайджанскую семью

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Я предлагаю вести пропаганду в семьях, где есть подростки. Это очень важный вопрос. Для этого необходимо сотрудничать со школами. Необходимо также обсудить, в каком формате должна вестись пропаганда. Как минимум раз в два месяца депутаты, историки, литераторы должны принимать участие в подобной пропаганде".

Как сообщает Report, эти мысли озвучила учредитель газеты Kaspi, доктор философии по филологии Сона Велиева.

По словам С.Велиевой, подростки наиболее подвержены влиянию религиозного экстремизма, радикализма: "Поэтому пропагандистская работа должна охватить V-XI классы. Пропаганда должна проводиться постоянно и для этого со школами необходимо заключить договора. Сегодня определенные силы извне пытаются ослабить семью. Над этим планом работают умные головы. Потому что если ослабить семью, дети перестанут слушать родителей. В результате семейные узы будут разрушены, и это является основной проблемой в мире. Умные головы до сих пор размышляют над тем, как азербайджанская семья, перенесшая столько трудностей, может оставаться такой крепкой?! В ответ им я хочу заявить, что азербайджанская семья всегда была крепкой".

С.Велиева также отметила, что сегодня определенные силы востока и запада пытаются ослабить азербайджанскую семью: "Как представитель прессы и сферы образования могу сказать, что детям очень легко "промыть мозги". На "промытых мозгах" легче посеять различные семена. Для того чтобы не допустить этого, нужно обратить внимание на мои предложения. Некоторые родители порой не могут справиться со своими детьми. Хочется отметить еще тот факт, что семьи со средним достатком хотят, чтобы их дети обучались в платных учебных заведениях. У этих детей формируется мышление, раз они платят, значит им все можно. Этот механизм нарушает границу в отношениях между родителем и школой. При нарушении этих границ можно попасть под любое влияние извне".