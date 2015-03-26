​Азербайджан занял 104-е место в рейтинге стран с самым высоким уровнем чистых доходов

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 104 место в рейтинге стран с самым высоким уровнем чистых ежемесячных доходов.

Как передает Report, об этом сообщает агрегатор статистической информации Nation Master.

Согласно полученным данным, азербайджанцы в среднем получают 524 долларов в месяц после вычета налогов.

Страной с самым высоким уровнем чистых ежемесячных доходов в 2014 году оказалась Швейцария, жители которой получают 6,3 тысячи долларов. За ними следуют жители Люксембурга (4,4 тысячи долларов).

Антирекорд по чистым заработкам поставила Куба. Ежемесячный доход кубинцев после вычета налогов составляет 25 долларов. Среди стран СНГ такие показатели: Россия - 86 место (686 долларов), Казахстан - 94 место (614), Беларусь - 109 место (502), Узбекистан - 130 место (360), Украина - 132 место (358) и Кыргызстан - 136 место (350).

На сайте агрегатора сообщается при этом, что данные были получены с помощью опроса граждан, проведенного numbeo.com. Только для 85 государств статистика была составлена на основе ответов более чем 100 респондентов.