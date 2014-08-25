Установлена зарплата сотрудников переводческого центра при кабинете министров Азербайджана

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Артур Расизаде внес изменения в распоряжение кабинета министров "О заработной плате работников ряда финансируемых из государственного бюджета организаций".

Как сообщает Report, в соответствии с новым распоряжением зарплата руководства и работников переводческого центра при кабинете министров составит: директор центра - 1450, замдиректор - 1050, завотделом - 870, завсектором - 580, бухгалтер, экономист, специалист, пресс-секретарь, техредактор - 500, водитель, комендант - 185, программист, оператор ПК, техник, делопроизводитель - 165, рабочий, уборщик служебных комнат - 160 манатов.