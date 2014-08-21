Министр связи Азербайджана примет граждан в Губе

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов примет граждан в Губе.

Как сообщили Report в министерстве, 27 августа в Губинском районе (Губа, Гусар, Хачмаз) будет проходить встреча граждан с министром А. Аббасовым по вопросам качества и культуры обслуживания в сферах коммуникации, интернета, почты, радио и телевещания, а также другим проблемам, интересующим граждан.

Граждане могут записаться на прием с помощью электронного адреса: mincom@mincom.gov.az или позвонив по телефонам горячей линии: 1655 или (012) 598-38-18 (звонки из регионов бесплатные).