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    В этом году в Азербайджане 577 человек получили пищевое отравление

    1 человек скончался вследствие пищевого отравления

    Баку, 15июль Report.az/ За июль-август этого года произошло 521 случаев отравления.

    Как сообщили Report.az из Центра Гигиены и Эпидемиологии при Министерстве Здравоохранения Азербайджанской Республики (РЦГЭ) в результате пищевой интоксикации пострадало  577 человек. За это время было зафиксировано 13 случаев ботулизма. Общее число потерпевших ущерб составило 19 человек.

    Все случаи отравления произошли в бытовых условиях. В общем количестве пищевых отравлений массовые отравления занимают весьма незначительную часть.

    В этом году 1 человек скончался в результате пищевого отравления.

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