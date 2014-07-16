В этом году в Азербайджане 577 человек получили пищевое отравление

Баку, 15июль Report.az/ За июль-август этого года произошло 521 случаев отравления.

Как сообщили Report.az из Центра Гигиены и Эпидемиологии при Министерстве Здравоохранения Азербайджанской Республики (РЦГЭ) в результате пищевой интоксикации пострадало 577 человек. За это время было зафиксировано 13 случаев ботулизма. Общее число потерпевших ущерб составило 19 человек.

Все случаи отравления произошли в бытовых условиях. В общем количестве пищевых отравлений массовые отравления занимают весьма незначительную часть.

В этом году 1 человек скончался в результате пищевого отравления.