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    В Баку пройдет велосоревнование среди журналистов

    Регистрация начнётся в Велопарке 23 июля в 09.00

    Баку, 16 июля, REPORT.AZ/ В честь 22 июля - Дня Журналистики  состоится велосипедное соревнование среди журналистов по названием "Кубок Медиа".

    Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской федерации велоспорта(AZviF),  в велогонке, которая стартует в Велопарке 23 июля,  смогут принять участие не только спортивные журналисты, но и корреспонденты, занимающиеся другими сферами, а также фотографы и видеооператоры.

    Регистрация начнётся в Велопарке 23 июля, утром, в 09.00. Участники, не имеющие велосипеды и шлемы будут обеспечены необходимым оборудованием. Участники, занявшие первые 3 места будут награждены  ценными призами со стороны AZviF.

    Представителей прессы, желающих участвовать в "Кубке Медиа", просим до 22 июля отправить копии удостоверение личности и удостоверение с рабочего места, а также номер телефона по адресу parvizmusayev@yahoo.com. Интересующиеся могут связаться с пресс-службой по номеру (012) 5667488.

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