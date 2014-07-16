В Баку пройдет велосоревнование среди журналистов

Баку, 16 июля, REPORT.AZ/ В честь 22 июля - Дня Журналистики состоится велосипедное соревнование среди журналистов по названием "Кубок Медиа".

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской федерации велоспорта(AZviF), в велогонке, которая стартует в Велопарке 23 июля, смогут принять участие не только спортивные журналисты, но и корреспонденты, занимающиеся другими сферами, а также фотографы и видеооператоры.

Регистрация начнётся в Велопарке 23 июля, утром, в 09.00. Участники, не имеющие велосипеды и шлемы будут обеспечены необходимым оборудованием. Участники, занявшие первые 3 места будут награждены ценными призами со стороны AZviF.

Представителей прессы, желающих участвовать в "Кубке Медиа", просим до 22 июля отправить копии удостоверение личности и удостоверение с рабочего места, а также номер телефона по адресу parvizmusayev@yahoo.com. Интересующиеся могут связаться с пресс-службой по номеру (012) 5667488.