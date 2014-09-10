Внесены поправки в закон о муниципалитетах в Азербайджане

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Комитет Милли Меджлиса по региональным вопросам провел первое заседание осенней сессии 2014 года.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в повестку дня были включены: отчет работы, проделанной за период весенней и внеочередной сессии Милли Меджлиса, рабочий план комитета на осеннюю сессию текущего года, а также законопроект "Об изменении в списке муниципалитетов Азербайджана" в дополнение к закону "О территориях и землях муниципалитета".

Председатель комитета Ариф Рагимзаде, в ходе выступления на заседании заявил, что за отчетный период комитет провел 5 заседаний, в ходе которых были обсуждены 13 вопросов, 10 из которых касаются законопроектов. А.Рагимзаде отметил, что в комитете был заслушан годовой доклад министерства юстиции об осуществлении административного контроля деятельности муниципалитетов. Во время работы сессии был рассмотрен законопроект об образовании новых муниципалитетов в Азербайджане путем слияния уже существующих. Количество муниципалитетов в стране снижено с 1717 до 1607.

Он отметил, что в комитете обсудили изменения к законам "О местных муниципальных налогах и платежах", "О статусах муниципалитетов", "О бюджетной системе", а также изменения в Налоговом Кодексе.

Согласно соответствующим изменениям, оплату местных налогов и платежей можно будет осуществлять в банках, национальных операторах почтовой связи по безналичному расчету. Уточнены расчет, правила и сроки выделения муниципалитетам субвенций и дотаций из государственного бюджета. Обсужден вопрос установления размера налогов, взимаемых с имущества физических лиц.

Ариф Рагимзаде также отметил, что за отчетный период были рассмотрены 197 писем, предложений и заявлений, поступивших на адрес комитета. Членами комитета были приняты 557 граждан. Участники заседания дали положительную оценку деятельности комитета за период проведения весенней и внеочередной сессии 2014 года.

Затем были представлены вопросы, обсуждение которых запланировано на осеннюю сессию текущего года. Комитет запланировал подготовку и обсуждение трех законопроектов - "Об изменении в списке муниципалитетов Азербайджана" в дополнение к закону "О территориях и землях муниципалитета", «О частичном изменении в административно-территориальных единицах», а также документов в связи с изменениями в некоторых законах.