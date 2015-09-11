Зарплата сотрудников одного из азербайджанских университетов возросла

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Повышена зарплата некоторых сотрудников Азербайджанского государственного аграрного университета (АГАУ).

Как сообщает Report, об этом сообщил ректор вуза Ибрагим Джафаров.

По его словам, к ежемесячной зарплате докторов философии в возрасте до 40 лет ожидается надбавка в размере 80 манатов, к зарплате лиц, не имеющих степень доктора философии, надбавка будет в размере 60 манатов. Зарплата научных докторов, завотделов, деканов и проректоров увеличится на 100 манатов.