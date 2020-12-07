"Знаменитые учителя Карабаха" – Тофиг Гаджиев

Он снискал известность не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Тофигу Гаджиеву.

Тюрколог, лингвист, министр просвещения Азербайджана Тофиг Гаджиев родился в 1936 году в селе Солтанлы Джабраильского района.

Он снискал известность не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире.

Академик Тофиг Гаджиев прошел большой жизненный путь интеллигента и настоящего ученого. Он известен и педагогической деятельностью. Турецкий ученый Явуз Донат называл его "Великим педагогом". Представители литературной школы Тофига Гаджиева, проводя научные изыскания в различных областях, развивают нашу лингвистику.

Тофигу Гаджиеву довелось работать во многих местах. В 1962-1967 гг. он работал преподавателем и доцентом в Азербайджанском педагогическом институте языков имени М.Ф.Ахундова (ныне Азербайджанский университет языков), а с 1968 года продолжил педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете (ныне Бакинский государственный университет), возглавлял Институт языкознания им. Насими. С 1984 года работал заведующим кафедрой тюркологии Бакинского государственного университета. В 1993 году занимал должность министра просвещения Азербайджана. За заслуги в развитии образования и науки был награжден орденом "Шохрат".

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.