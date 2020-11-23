"Знаменитые учителя Карабаха" - Сафарали бек Велибеков

Начиная с 80-х годов XIX века, активизируются попытки передовой интеллигенции создать школу на родном языке

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана - "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной исторической личностью проекта стал Сафарали бек Велибеков (1861-1902). Он родился в Шуше. Окончив в 1881 году Горийскую учительскую семинарию, проработал там учителем до 1896 года. Сафарали бек был одним из первых трех окончивших эту семинарию молодых азербайджанцев. Примерно 20 лет своей жизни он посвятил педагогической деятельности. Будучи в Шуше на каникулах, он бесплатно преподавал детям, готовил их для поступления в средние и высшие школы.

Начиная с 80-х годов XIX века, активизируются попытки передовой интеллигенции создать школу на родном языке. Одна из таких школ открывается Сафарали беком в Шуше в 1883 году. В его школе учились 25 учеников из разных сословий. В 1896 году Сафарали бек переехал из Гори в Баку. Здесь он занимался преподавательской деятельностью на протяжении двух лет. Такие выдающиеся личности как Джалил Мамедгулузаде, Нариман Нариманов, Сулейман Сани Ахундов получили начальное образование у него.

Среди современников Сафарали бек был известен не только как хороший учитель. Он также завоевал известность как выдающийся просветитель, методист, талантливый переводчик и ученый, который обладает всесторонними знаниями.

Напомним, что в рамках проекта распространяется информация об известных лицах, родившихся в Карабахе и занимавшихся в свое время педагогической деятельностью. Цель проекта заключается в том, чтобы в эти дни, когда мы радуемся вестям о победе доблестной Азербайджанской армии, мы вспоминали и известных учителей Карабаха.