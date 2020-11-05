Знаменитые учителя Карабаха – Наджаф бей Везиров

В рамках проекта "Знаменитые учителя Карабаха" публикуются сведения о знаменитых выходцах из Карабаха, занимавшихся преподавательской деятельностью

Очередной выпуск инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые учителя Карабаха" посвящен Наджаф бейу Везирову.

Как сообщает Report, он родился в 1854 году в Шуше. Богатое творчество, послужившее просветительским идеям литератора, занимает важное место в развитии национальной драматургии.

Некоторое время Наджаф бей работал заместителем начальника отдела образования города Баку и вместе со своим учителем Гасан бейом Зардаби принимал непосредственное участие в открытии новых школ, различных очагов культуры для просвещения родного народа. Преподавал в Техникуме народного хозяйства в Баку.

Наджаф бей, перечисляющий гонорары за произведения в благотворительные общества, говорил: "Это мой принцип. Я еще не потерял совесть, чтобы зарабатывать на произведениях, помогающих просвещать мой народ".

В рамках проекта "Знаменитые учителя Карабаха" публикуются сведения о знаменитых выходцах из Карабаха, занимавшихся преподавательской деятельностью. Цель проекта - почтить память известных учителей из Карабаха в дни нашей радости в связи с успехами победоносной Азербайджанской Армии.