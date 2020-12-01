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"Знаменитые учителя Карабаха" – Мусеиб Ильясов 

"Знаменитые учителя Карабаха" – Мусеиб Ильясов  Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам
Наука и образование
1 декабря 2020 г. 13:39
Знаменитые учителя Карабаха – Мусеиб Ильясов 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен интеллигенту-просветителю Мусеибу Ильясову, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии народного образования в Азербайджане.

Им была учреждена первая учительская семинария в Шуше.

Как сообщает Report, М.Ильясов родился в 1884 году в селе Огулдере Лачинского района. Преподавал в Баку и Губе, до 1931 года работал заведующим отделом народного просвещения Зангезурского уезда. Под его руководством были открыты школы в Лачине, а также в селах Шамкенд, Вагазин, Горчу, Кюрдхаджи, Ходжаз и десятках других сел.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Müseyib İlyasov

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