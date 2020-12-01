"Знаменитые учителя Карабаха" – Мусеиб Ильясов

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен интеллигенту-просветителю Мусеибу Ильясову, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии народного образования в Азербайджане.

Им была учреждена первая учительская семинария в Шуше.

Как сообщает Report, М.Ильясов родился в 1884 году в селе Огулдере Лачинского района. Преподавал в Баку и Губе, до 1931 года работал заведующим отделом народного просвещения Зангезурского уезда. Под его руководством были открыты школы в Лачине, а также в селах Шамкенд, Вагазин, Горчу, Кюрдхаджи, Ходжаз и десятках других сел.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.