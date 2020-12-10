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"Знаменитые учителя Карабаха" – Мирза Салах-бек Зохраббеков  

"Знаменитые учителя Карабаха" – Мирза Салах-бек Зохраббеков   Мирза Салах-бек Зохраббеков родился в 1859 году в Шуше
Наука и образование
10 декабря 2020 г. 11:56
Знаменитые учителя Карабаха – Мирза Салах-бек Зохраббеков  
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Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен известному педагогу Мирзе Салах-беку Зохраббекову.

Мирза Салах-бек Зохраббеков родился в 1859 году в Шуше.

После учебы во Франции он перебрался в Россию и продолжил образование в Санкт-Петербурге. Затем вернулся в Шушу, возвел на свои средства школу и начал преподавать русский язык.

Перу Мирзы Салах-бека Зохраббекова принадлежит пособие "Преподавание русского языка для азербайджанцев", вобравшее в себя весь опыт знаменитого педагога.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov 

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