"Знаменитые учителя Карабаха" – Мирза Салах-бек Зохраббеков

Мирза Салах-бек Зохраббеков родился в 1859 году в Шуше

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен известному педагогу Мирзе Салах-беку Зохраббекову.

Мирза Салах-бек Зохраббеков родился в 1859 году в Шуше.

После учебы во Франции он перебрался в Россию и продолжил образование в Санкт-Петербурге. Затем вернулся в Шушу, возвел на свои средства школу и начал преподавать русский язык.

Перу Мирзы Салах-бека Зохраббекова принадлежит пособие "Преподавание русского языка для азербайджанцев", вобравшее в себя весь опыт знаменитого педагога.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.