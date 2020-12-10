"Знаменитые учителя Карабаха" – Мирза Салах-бек Зохраббеков  

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".
Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен известному педагогу Мирзе Салах-беку Зохраббекову.
Мирза Салах-бек Зохраббеков родился в 1859 году в Шуше.
После учебы во Франции он перебрался в Россию и продолжил образование в Санкт-Петербурге. Затем вернулся в Шушу, возвел на свои средства школу и начал преподавать русский язык.
Перу Мирзы Салах-бека Зохраббекова принадлежит пособие "Преподавание русского языка для азербайджанцев", вобравшее в себя весь опыт знаменитого педагога.
Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.