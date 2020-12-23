"Знаменитые учителя Карабаха" – Мирза Хосров Ахундзаде

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен видному общественному деятелю, просветителю, прославленному педагогу и поэту Мирзе Хосрову Ахундзаде.

Мирза Хосров Ахундзаде родился 13 июля 1889 года в Шуше.

С 1906 по 1913 год преподавал в "Издательско-просветительском обществе", в 1913-1917 годах - в Шушинской городской школе. Выступал за национализацию школ, популяризировал обучение на родном языке. Созданные в 1920 году в Шуше школы "Нариманийе" и "Хашимийе" сыграли исключительную роль в просвещении населения. В 1928 году Хосров Ахундзаде отправился преподавать в Ходжавендский район. Вернувшись в Шушу в 1932 году, Хосров Ахундзаде продолжил преподавательскую деятельность и принимал активное участие в движении по искоренению неграмотности. С 1935 года он, заведуя Шушинской городской библиотекой, вел широкую просветительскую деятельность. За 50 лет педагогической деятельности он обучал и вместе с тем совершенствовал свои знания.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.