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"Знаменитые учителя Карабаха" – Мамед Аслан 

"Знаменитые учителя Карабаха" – Мамед Аслан  В стихотворении, посвященном Кельбаджару, поэт восклицал: "Не воротить тот Кельбаджар, хоть сотни Кельбаджаров воротятся"
Наука и образование
25 ноября 2020 г. 13:29
Знаменитые учителя Карабаха – Мамед Аслан 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Мамеду Аслану.

Мамед Аслан родился 24 декабря 1939 года в селе Лачин Кельбаджарского района. Трудовую деятельность начал преподавателем азербайджанского языка и литературы в сельских школах в Яншаге и Истису. В своих стихах Мамед Аслан воспевал красоту Кельбаджара. За искреннюю любовь к этому живописному краю, друзья прозвали его кельбаджарцем. "Он всегда перед моими глазами, не покидая меня даже во снах. Кельбаджар для меня совершенно иной мир, щемящая тоска. Кельбаджар остался в моем памяти образцом благочестия и праведности", - отмечал М.Аслан.

В стихотворении, посвященном Кельбаджару, поэт восклицал: "Не воротить тот Кельбаджар, хоть сотни Кельбаджаров воротятся".

Однако, спустя 27 лет тоски и томительных ожиданий, Кельбаджар вернулся. Этот живописный край Азербайджана освобожден от армянской оккупации.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Məmməd Aslan

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